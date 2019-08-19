Экс-игрок ЦСКА Бекао пожелал удачи команде
Защитник "Удинезе" Родриго Бекао перед матчем 6-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА пожелал удачи своему бывшему клубу.
"Друзьям из ЦСКА - удачи в дерби сегодня", - написал Бекао.
Из инстаграма Бекао pic.twitter.com/GjfP0v6CJr— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) 19 августа 2019 г.
Напомним, Бекао играл в ЦСКА в аренде на протяжении прошлого сезона. В стане красно-синих 23-летний игрок провел 36 матчей.
ЦСКА с 10 баллами занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ после шести туров. У "Спартака" 8 баллов и 8 позиция в таблице.
А еще: Экс-игрок "Спартака" Павлюченко рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби| http://soccernews.ru
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