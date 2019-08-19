Экс-игрок ЦСКА Бекао пожелал удачи команде

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Экс-игрок ЦСКА Бекао пожелал удачи команде

Защитник "Удинезе" Родриго Бекао перед матчем 6-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА пожелал удачи своему бывшему клубу.

"Друзьям из ЦСКА - удачи в дерби сегодня", - написал Бекао.

Напомним, Бекао играл в ЦСКА в аренде на протяжении прошлого сезона. В стане красно-синих 23-летний игрок провел 36 матчей.

ЦСКА с 10 баллами занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ после шести туров. У "Спартака" 8 баллов и 8 позиция в таблице.

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