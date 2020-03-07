Экс-игрок ЦСКА Эльм завершил карьеру

Экс-игрок ЦСКА и сборной Швеции Расмус Эльм завершил карьеру, сообщает Expressen.

31-летний швед выступал за "армейцев" с 2012 по 2014 год. За это время он провел 60 игр, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами.

Также на счету футболиста 39 игр в составе сборной Швеции.

Помимо ЦСКА Эльм выступал за "Кальмар" и "АЗ Алкмаар".

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