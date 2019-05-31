Экс-игрок ЦСКА Эрнандес будет выступать за "Сельту"

Экс-игрок ЦСКА Абель Эрнандес, скорее всего, будет играть "Сельте" в следующем сезоне. Об этом пишет AS.

По данным издания, 28-летний футболист уже прилетел в Виго для того, чтобы заключить контакт.

Ранее стало известно, что ЦСКА расторг контракт с уругвайцем по общему согласию. Поэтому Эрнандес перейдет а "Сельту" бесплатно.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 15 матчах в РПЛ. Ранее он защищал цвета таких клубов, как "Халл Сити" и "Палермо".

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