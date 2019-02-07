Экс-игрок ЦСКА громко раскритиковал Слуцкого

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Экс-игрок ЦСКА громко раскритиковал Слуцкого

Нападающий польского "Леха" Тимур Жамалетдинов, который перешел в клуб из ЦСКА на правах аренды, раскритиковал бывшего наставника армейцев Леонида Слуцкого.

"Мы оба выделялись, но Чалов был не лучше меня. Однако именно ему Слуцкий дал реальный шанс в главной команде ЦСКА. Я не совсем понял это. Позже я узнал, что Чалова инструктировал тренер, который работал с ним несколькими годами ранее. У этого человека были хорошие отношения со Слуцким. Возможно, это было решающим фактором. Слуцкий на каждом шагу показывал, что он не ценит меня, как футболиста и не любит, как человека.

Виктор Гончаренко что-то увидел во мне и сразу присоединился к первой группе. Во время одной из тренировок он пришел ко мне и сказал: "Послушайте, в атаке большая конкуренция. Ты готов сыграть на другой позиции? Конечно, я сказал, что готов. Гончаренко решил сделать из меня левого защитника. В тренировочном лагере он поставил меня на эту позицию и объяснил, что нужно улучшить. В первом товарищеском матче мы выиграли, а я забил гол. В дальнейшем я обороне", - приводит слова Жамалетдинова Przeglad Sportowy.

21-летний Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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