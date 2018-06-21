Экс-игрок ЦСКА и "Зенита" Семшов начал тренерскую карьеру

Теги химик новомосковскигорь семшов

Экс-игрок ЦСКА и "Зенита" Семшов начал тренерскую карьеру

Новым главным тренером новомосковского "Химика" назначен Игорь Семшов, сообщает официальный сайт клуба.

"Химик" выступает во втором российском дивизионе и является фарм-клубом тульского "Арсенала".

Помогать Семшову будет тренер вратарей Вячеслав Чанов.

Напомним, что 40-летний Семшов известен своими выступлениями за ЦСКА, "Динамо", "Зенит" и сборную России.

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