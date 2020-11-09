Экс-игрок ЦСКА Кириченко высказался о новичках команды
Экс-форвард ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался о новичках "армейцев".
"Если говорить о новичках ЦСКА, хотелось бы отметить Зайнутдинова. Это очень хорошее приобретение для ЦСКА. Он и в "Ростове" смотрелся прилично. Выносливый и универсальный игрок, который может играть и в защите, и в полузащите, и в атаке.
Гайч пока выбивается из комбинационной игры ЦСКА. Но, видимо, тренерам нужен был габаритный нападающий, который может выигрывать много борьбы. Есть надежда, что какая-то спортивная злость у него проснется. Но пока довольно сложно положительно оценить этот трансфер. Конечно, игроку нужно время на адаптацию. Но учитывая его приличную стоимость, это время тоже не должно быть безмерным.
Очень перспективно выглядит Эджуке. Да, мы видим много минусов в его игре, но это очень сильный футболист. У него хорошая скорость и техника. Таких игроков мало в чемпионате России.
Уверен, что Гончаренко вместе с тренерским штабом ЦСКА найдет ему самое полезное применение. Его недостатки со временем исчезнут, и он станет игроком европейского уровня", - цитирует спортсмена Sport24.
После 14 туров РПЛ ЦСКА занимает 1 место в турнирной таблице.
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