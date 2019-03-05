Экс-игрок ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры

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Экс-игрок ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры

Бывший игрок ЦСКА Милош Красич объявил о том, что завершает карьеру футболиста. Об этом сообщил агент игрока. 

Последним клубом, за который выступал 34-летнего Красич была "Лехия". В прошлом сезоне футболист участвовал в 29 матчах, отметившись одним голом.

Красич играл за ЦСКА с 2004-го по 2010-й год, после чего отправился в "Ювентус". 

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