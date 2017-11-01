Экс-игрок ЦСКА Кузнецов раскритиковал Витиньо

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Экс-игрок ЦСКА Кузнецов раскритиковал Витиньо

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов подверг критике форварда Витиньо.

"Правильно Ганчаренко заменил Витиньо. Не знаю, что с ним сейчас происходит. Может, погода не такая, и он тоскует из-за этого, а может, личные проблемы. Но то, что было простительно, когда он приезжал в ЦСКА зелёным пацаном, непростительно сейчас. Сейчас на него надеются как на лидера команды. А он тут губки надул. Я не понимаю таких игроков. С него надо спрашивать как с лидера. Видели, как бились во втором тайме Дзагоев, Вернблум и Фернандес - так и должны играть лидеры!

Если кому-то стыдно за тот ЦСКА, что играл с "Манчестером" и "Базелем" дома, то я скажу этим людям - вы многого ждёте. Надо понять проблемы ЦСКА. Посмотрите, кто там выходит на поле! Всё сразу не бывает. Сегодня - им, Кучаеву, Жамалетдинову, - даётся шанс, который надо ценить. А со временем эти парни будут в сборной" - приводят слова Кузнецова российские СМИ.

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