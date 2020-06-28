Экс-игрок ЦСКА Масалитин - о Гончаренко: "Если уходишь, то уходи. Будь мужиком"

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Экс-игрок ЦСКА Масалитин - о Гончаренко: "Если уходишь, то уходи. Будь мужиком"

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу возвращения главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко. Ранее сообщалось, что специалист покинет свой пост.

"Возвращение Гончаренко может сделать только хуже, это точно отразится на коллективе. Овчинников уже неделю готовил команду, все приняли уход Гончаренко, а тут он возвращается. Коллектив будет разрознен. Если уходишь, то уходи. Будь мужиком: сказал - сделал. Хотя у ЦСКА уже такое было со Слуцким. Возможно, решили повторить этот путь. Посмотрим, к чему приведёт, но ему будет сложно. Всё это будет до следующего срыва Гончаренко. Если несколько раз такое было, то это повторится. Футбольные люди понимают, что состав не очень, что усиления нет. Все бы поняли его уход", - цитирует Масалитина "Чемпионат".

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2015 года. После 24 туров РПЛ команда занимает 5 место в турнирной таблице.

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