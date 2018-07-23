Экс-игрок ЦСКА может перейти в клуб из Австралии

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Экс-игрок ЦСКА может перейти в клуб из Австралии

"Мельбурн Сити" проявляет интерес к японскому полузащитнику "Пачуки" Кейсуке Хонде, сообщает ESPN US.

По сведениям издания, австралийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста нынешний летом. 

В прошлом сезоне 32-летний Хонда провел 29 матчей в чемпионате Мексики и забил 10 голов. На Чемпионате Мира-2018 японец принял участие в 3 поединках, забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас.

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