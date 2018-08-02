Экс-игрок ЦСКА может перейти в ПАОК, который будет соперником "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов

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Экс-игрок ЦСКА может перейти в ПАОК, который будет соперником "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов

Шведский полузащитник Понтус Вернблум близок к переходу в ПАОК, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист прилетит в Грецию в пятницу, чтобы пройти медосмотр. Хавбек является свободным агентом и может достаться грекам бесплатно.

Стоит отметить, что в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов ПАОК сыграет с московским "Спартаком".

Напомним, что 32-летний Вернблум ранее на протяжении семи лет выступал за ЦСКА, который является принципиальным соперником "Спартака".

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