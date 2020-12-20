Экс-игрок ЦСКА Муса близок к переходу в турецкий клуб

Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в Турции.

По сведениям Sabah, 28-летний нигериец ведет переговоры с "Бешикташем". Отмечается, что игрок требует зарплату в размере 1,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Муса защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также в 2018 году.

Последним клубом Мусы был "Аль-Наср", за который он провел 50 игр и забил 9 голов.

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