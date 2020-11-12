Экс-игрок ЦСКА Муса не станет игроком "Рубина"

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Экс-игрок ЦСКА Муса не станет игроком "Рубина"

Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса не стане игроком "Рубина". Об этом сообщается в телеграм-канале "Инсайдлар".

По данным источника, представители казанского клуба вели переговоры с 28-летним нападающим, но ни о чем не договорились. Основной проблемой стало то, что у футболиста слишком высокие требование по зарплате.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы ЦСКА и "Галатасарай".

Не пропустите: Агент Мусы отреагировал на информацию о возможном возвращении нигерийца в ЦСКА. | http://soccernews.ru

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