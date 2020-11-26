Экс-игрок ЦСКА Муса отказал клубу АПЛ

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА, заявил, что ему не интересен вариант с переходом в английский "Шеффилд Юнайтед".

"Не понимаю, почему возникли такие разговоры. При всем уважении к "Шеффилд Юнайтед", я покинул последний клуб, чтобы выступать на топ-уровне", - приводит слова Мусы ВВС.

28-летний Муса является свободным агентом. Ранее он выступал за "Аминчи", "Джут", "Кано Пилларс", "Венло", ЦСКА, "Лестер", вновь ЦСКА и "Ан-Наср". За сборную Нигерии сыграл 91 матч и забил 15 голов.

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