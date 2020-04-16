Экс-игрок ЦСКА назвал лучшее качество Слуцкого

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Экс-игрок ЦСКА назвал лучшее качество Слуцкого

Экс-игрок ЦСКА Семен Федотов высказался о работе под руководством Леонида Слуцкого.

"Со временем я заметил, что он прекрасный психолог. У него получалось найти подход к каждому. Меня он представлял в образе рокера. Часто говорил: "Федот, ты, наверное, в косухе, на мотике гоняешь? ДДТ слушаешь?" А я и правда Шевчука, Галанина любил.

Иногда в тренажерном зале начинал напевать что-то: "Федот, знаешь, что за песня?" Я отвечал: "Конечно, знаю. ДДТ, Шевчук". Он смеялся: "Правильно, молодец. Точно рокер!" Хотя я на мотоцикле никогда не ездил", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

Федотов выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, а Слуцкий возглавлял клуб с 2009 по 2016 год.

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