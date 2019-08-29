Экс-игрок ЦСКА: "Не знаю, почему в России не проводят расследования договорных матчей"

Бывший полузащитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик заявил, что в чемпионате России проводятся договорные матчи.

"Не знаю, почему в России не занимаются расследованиями договорных матчей. Если ты играешь долгие годы на высоком уровне, то обязательно с этим столкнешься. Когда на матч приезжают ваши фанаты, а вы сдаете игру – это очень неприятно.

Я хочу просто обратиться к футболистам и призвать их быть честными. Чтобы они могли посмотреть в зеркало и сказать: "Я всегда был честным". Таких людей надо уважать. Не только в футболе, но и в жизни", - рассказал Ярошик в интервью YouTube-каналу "Маза Вишневского".

Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2004 годы, а за "Крылья" - с 2008 по 2009 годы. В составе армейского клуба он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также играл за "Спарту", "Слован", "Челси", "Бирмингем", "Селтик", "Сарагосу" и "Алавес". За сборную Чехии сыграл 23 матча.

Не пропустите: "Спартак" увеличил предложение по трансферу чешского опорника. | http://soccernews.ru