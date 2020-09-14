Экс-игрок ЦСКА Олич высказался о будущем Влашича

Экс-игрок ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич рассказал, что думает о нападающем "армейцев" Николе Влашиче.

"Думаю, Никола останется в ЦСКА еще на год-два и станет в составе армейцев лучшим игроком чемпионата. Видя его в сборной, я могу со всей уверенностью заявить, что у него огромный потенциал. Уже в ближайшем будущем он может стать полноправным лидером сборной, тем игроком, который делает разницу на поле. Возможно, через несколько лет он перейдет в топ-лигу и будет там блистать. Но пока он еще не сказал своего финального слова в составе ЦСКА", - цитирует Олича официальный сайт красно-синих.

Ранее сообщалось, что ряд английских клубов и российский "Зенит" интересуются футболистом. Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

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