Экс-игрок ЦСКА переберется в Китай

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич переберется в Китай.

Как сообщает Novosti.rs, 32-летний серб перейдет в "Тайчжоу Юаньда", выступающий во втором дивизионе.

Отмечается, что Тошич заключит с клубом контракт по схеме "2+1".

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Последние три сезона игрок провел в "Партизане".

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