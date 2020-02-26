Экс-игрок ЦСКА переберется в Китай
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич переберется в Китай.
Как сообщает Novosti.rs, 32-летний серб перейдет в "Тайчжоу Юаньда", выступающий во втором дивизионе.
Отмечается, что Тошич заключит с клубом контракт по схеме "2+1".
Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Последние три сезона игрок провел в "Партизане".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14