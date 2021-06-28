Экс-игрок ЦСКА повторил рекорд Евро по голевым передачам

Теги стивен цубершвейцариястатистика

Экс-игрок ЦСКА повторил рекорд Евро по голевым передачамФото: инстаграм Цубера

Хавбек сборной Швейцарии Стивен Цубер ассистировал Харису Сеферовичу в игре 1/8 финала Евро-2020 против Франции.

Как сообщает Opta, Цубер сделал четвертую голевую передачу на текущем Евро. Таким образом, он повторил рекорд 1980 года.

Четыре ассиста за турнир также делали Любинко Друлович (в 2000-м), Карел Поборски (в 2004-м) Эден Азар (в 2016-м), Аарон Рэмзи (в 2016-м).

Отметим, что с 2013 по 2014 год Цубер играл за московский ЦСКА.

Читайте также: Пепе установил рекорд Чемпионата Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 июня

Главные новости дня: 28 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов