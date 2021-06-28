Экс-игрок ЦСКА повторил рекорд Евро по голевым передачам
Фото: инстаграм Цубера
Хавбек сборной Швейцарии Стивен Цубер ассистировал Харису Сеферовичу в игре 1/8 финала Евро-2020 против Франции.
Как сообщает Opta, Цубер сделал четвертую голевую передачу на текущем Евро. Таким образом, он повторил рекорд 1980 года.
Четыре ассиста за турнир также делали Любинко Друлович (в 2000-м), Карел Поборски (в 2004-м) Эден Азар (в 2016-м), Аарон Рэмзи (в 2016-м).
Отметим, что с 2013 по 2014 год Цубер играл за московский ЦСКА.
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|3
|3
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|3
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|О
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|4
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|Италия
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|2
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|3
|4
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|3
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