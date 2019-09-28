Экс-игрок ЦСКА предложил бесплатные услуги "Манчестер Юнайтед"

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Экс-игрок ЦСКА предложил бесплатные услуги "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда хотел бы попробовать свои силы в "Манчестер Юнайтед".

"Подпишите со мной контракт. Необязательно платить, я хочу поиграть в великом клубе с великими футболистами", - написал японец в своем твиттере.

В настоящее время 33-летний Хонда является свободным агентом. Он известен по своим выступлениям за ЦСКА (2010-2013 год) и "Милан" (2014-2017).

Последним клубом футболиста был австралийский "Мельбурн".

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