Экс-игрок ЦСКА предложил свои услуги "Милану"
Бывший полузащитник ЦСКА японец Кейсуке Хонда предложил свои услуги "Милану".
"Всегда хотел вам помогать. Позвоните мне, если моя помощь потребуется", - написал Хонда в своем Twitter, отметив аккаунт "Милана".
Ранее Хонда предлагал свои услуги "Манчестер Юнайтед", но ответа не получил.
33-летний хавбек уже выступал за "Милан" с 2014 по 2017 годы. Его последним клубом был австралийский "Мельбурн Виктори". Также футболист параллельно тренировал сборную Камбоджи. Ранее Хонда выступал за "Нагою Грампус", "Венло" и ЦСКА. За сборную Японии сыграл 98 матчей и забил 37 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|5
|9
|9
|Фиорентина
|6
|8
|10
|Болонья
|6
|8
|11
|Удинезе
|6
|7
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3