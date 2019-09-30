Экс-игрок ЦСКА предложил свои услуги "Милану"

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Экс-игрок ЦСКА предложил свои услуги "Милану"
Бывший полузащитник ЦСКА японец Кейсуке Хонда предложил свои услуги "Милану".

"Всегда хотел вам помогать. Позвоните мне, если моя помощь потребуется", - написал Хонда в своем Twitter, отметив аккаунт "Милана".

Ранее Хонда предлагал свои услуги "Манчестер Юнайтед", но ответа не получил.

33-летний хавбек уже выступал за "Милан" с 2014 по 2017 годы. Его последним клубом был австралийский "Мельбурн Виктори". Также футболист параллельно тренировал сборную Камбоджи. Ранее Хонда выступал за "Нагою Грампус", "Венло" и ЦСКА. За сборную Японии сыграл 98 матчей и забил 37 мячей.

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