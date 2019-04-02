Экс-игрок ЦСКА признан футболистом года в Нигерии

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Экс-игрок ЦСКА признан футболистом года в Нигерии

Нападающий "Аль-Насра" Ахмед Муса стал футболистом года в Нигерии.

Муса поспособствовал выходу сборной Нигерии на Кубок африканских наций. На ЧМ-2018 26-летний нигериец отметился двумя забитыми мячами, однако его национальная команда не смогла выйти из группы.

Муса известен по своим выступлениям за ЦСКА. Он играл за "армейцев" с 2012 по 2016 и в 2018 году. Всего он провел за клуб 184 игры, в которых отметился 61 голом и 32 ассистами.

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