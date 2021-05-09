Экс-игрок ЦСКА прокомментировал гол Федора Чалова в ворота "Краснодара"

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Экс-игрок ЦСКА прокомментировал гол Федора Чалова в ворота "Краснодара"Фото: инстаграм Чалова/Автор неизвестен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре со Спорт-Экспресс прокомментировал победный гол форварда московского клуба Федора Чалова в ворота "Краснодара" (3:1).

"Он не блещет. Его гол — удачное стечение обстоятельств. У "Краснодара" началась паника. Они безграмотно играют в обороне. Чалову как всегда повезло. Там мячу некуда уже было деваться. Это везение. Вот Эджуке молодец, старается. Похожее старание должно быть у Чалова. А он все время играет на чистых мячах", — сказал Пономарев.

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