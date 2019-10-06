Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Гончаренко

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков подверг критике главного тренера армейского клуба Виктора Гончаренко.

"Гончаренко далеко не топ-тренер. ЦСКА при нем не прогрессирует, особенно молодежь. Когда брали молодых игроков, был расчет на их дальнейший прогресс. Обляков в "Уфе" и в ЦСКА - две большие разницы. В первые полгода в ЦСКА Обляков обыгрывал, мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперек.

Я убежден, что игрок центра поля типа Ахметова не может постоянно играть поперек и назад. Чалов играет в команде, потому что других футболистов нет. Прошлый сезон Чалов отлично провел. В этом он забил четыре мяча. Другие люди, которые вызываются в сборную, - уже 10", - сказал Широков в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле проиграл "Ростову" со счетом 1:3. В данный момент армейцы занимают пятое место в турнирной таблицы, но отстают от четверки лидеров на одно очко.

Не пропустите: Гончаренко сделал заявление после домашнего поражения от "Ростова". | http://soccernews.ru