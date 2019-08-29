Экс-игрок ЦСКА сравнил игру против Месси и Роналду



Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что в период выступлений в чемпионате Испании за "Сарагосу" у него была возможность сравнить игру против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду.

"Раньше я думал, что сложнее играть против Криштиану Роналду. Ведь португалец - универсальный футболист. У него поставлен удар с обеих ног, высокий прыжок, хорошая игра головой, он быстро бежит. Но когда я поиграл и против Криштиану, и против Месси, то понял, что на самом деле куда сложнее противостоять аргентинцу. Его техника контроля мяча великолепна, и он очень быстрый.

Месси забил уже более 600 мячей за "Барселону". 600 мячей! И один из самых красивых из своих голов Месси организовал как раз в Сарагосе в матче с моим участием. Я играл на позиции центрального защитника "Сарагосы". Месси перехватил мяч в центре поля и побежал к воротам. Я пытался выбить мяч из-под ног Месси в подкате, но он пронесся мимо меня, потом красиво обыграл моего друга, просто раскатал нас всех и в итоге мы попали в видеоподборки самых красивых голов Месси", - рассказал Ярошик в интервью YouTube-каналу "Маза Вишневского".

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