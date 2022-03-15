Экс-игрок ЦСКА: "Тимощук, как человек оказался говном"
Фото: инстаграм Анатолия Тимощука\Автор неизвестен
Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Литвы Дейвидас Шемберас подверг резкой критике украинского тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука.
"Что можно сказать про человека, который ради денег продал свою страну? Он выбрал свой путь в России, с деньгами, но без Украины, которая дала ему наибольший импульс. Он был прекрасным футболистом, но, как человек оказался говном. Вот что я думаю по него", - приводит слова Шембераса "Футбол 24".
Напомним, что ранее Украинская ассоциация футбола официально лишила Тимощука всех регалий в украинском футболе.
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