Экс-игрок ЦСКА: "Тимощук, как человек оказался говном"

Фото: инстаграм Анатолия Тимощука\Автор неизвестен

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной Литвы Дейвидас Шемберас подверг резкой критике украинского тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука.

"Что можно сказать про человека, который ради денег продал свою страну? Он выбрал свой путь в России, с деньгами, но без Украины, которая дала ему наибольший импульс. Он был прекрасным футболистом, но, как человек оказался говном. Вот что я думаю по него", - приводит слова Шембераса "Футбол 24".

Напомним, что ранее Украинская ассоциация футбола официально лишила Тимощука всех регалий в украинском футболе.

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