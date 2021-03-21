Экс-игрок ЦСКА Тошич стал свободным агентом после ликвидации китайского клуба
Сербский полузащитник Зоран Тошич стал свободным агентом из-за ликвидации китайского клуба "Тайчжоу Юаньда", сообщает China Huanqiu.
По сведениям издания, причиной закрытия клуба стали финансовые сложности. Таким образом, Тошич может перейти в другой клуб бесплатно.
33-летний Тошич выступал за "Тайчжоу Юаньда" с 2020 года, провел за клуб 10 матчей и забил три гола. Ранее он выступал за "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", "Манчестер Юнайтед", "Кельн", ЦСКА и вновь "Кельн". За сборную Сербии сыграл 76 матчей и забил 11 мячей.
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