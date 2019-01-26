Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав вернулся в Бразилию

Бразильский "Коринтианс" объявил о трансфере Вагнера Лава.

Как сообщает твиттер клуба, с 34-летним футболистом был подписан контракт до 2020 года. Последним местом работы бразильца был турецкий "Бешикташ".

Напомним, что Вагнер Лав известен по своей игре в ЦСКА, цвета которого он защищал с 2004 по 2012 год, а после в 2013 году.

В текущем сезоне на счету форварда семь забитых мячей в 16 играх.

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