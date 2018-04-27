Экс-игрок ЦСКА возглавил украинский клуб

Известный по выступлениям за московский ЦСКА и голландский "Аякс" Андрей Демченко назначен исполняющим обязанности главного тренера украинского "Вереса".

41-летний специалист стал временным сменщиком Юрия Вирта, в штаб которого входил с начала сезона.

Демченко с 1998 года играл в украинских клубах. Кроме того, он играл в составе молодежной сборной России.

Читайте: Киевское "Динамо" добыло три очка в матче с "Вересом" и другие результаты 28-го тура чемпионата Украины | http://soccernews.ru