Экс-игрок "Динамо" Березовский прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы

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Экс-игрок "Динамо" Березовский прокомментировал вылет клуба из Лиги Европы

Экс-игрок "Динамо" Роман Березовский высказался по поводу вылета московского клуба из Лиги Европы от тбилисского "Локомотива" (1:2).

"Конечно, это очень обидный и неожиданный вылет, да еще на такой ранней стадии. Все стремятся попасть в еврокубки, и уступить команде, которая гораздо ниже тебя в классе, - это очень печально.

Я очень сильно рассчитывал, что "Динамо" включится в борьбу за титул. Концовка прошлого сезона была очень вдохновляющей. Состав был очень сыгранный, качество самой игры - довольно высокого уровня. Сейчас этот момент утерян. В сезоне-2019/20 они могли выйти то с двумя центральными защитниками, то с тремя. И этот переход не давался команде тяжело. Сейчас мы видим, что последние матчи они играют по одной и той же схеме. Соперник быстрее адаптируется к действиям динамовцев. Никаких сюрпризов команда пока показать не может", - передают слова Березовского "Известия".

Ранее сообщалось, что руководство "Динамо" ищет подходящую замену главному тренеру Кириллу Новикову.

А еще: Руководство "Динамо" пока не собирается увольнять Новикова | http://soccernews.ru
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