Экс-игрок "Динамо" Киев: "При мне Месси не стал бы топ-футболистом"

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Экс-игрок "Динамо" Киев: "При мне Месси не стал бы топ-футболистом"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Головко поделился мнением об аргентинском нападающем "Пари Сен-Жермен" Лионеле Месси.

"Очень сложно с футболистами невысокого роста, которые резкие. Повезло Месси, честно скажу, что я с ним не играл. Он бы не стал топ-футболистом, однозначно. Я бы закрыл его и все", - сказал Головко в интервью Вацко Live.

49-летний Головко выступал за "Динамо" с 1995 по 2004 годы. Также он играл за "Таврию" и "Циндао Бейлэйт". За сборную Украины сыграл 58 матчей.

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