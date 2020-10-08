Экс-игрок "Динамо" Колодин высказался о поражении сборной России от Швеции

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Экс-игрок "Динамо" Колодин высказался о поражении сборной России от Швеции

Бывший игрок "Динамо" и сборной России Денис Колодин высказался о поражении сборной России в товарищеском матче со Швецией (1:2).

"Журналисты всегда оценивают матчи нашей сборной, как финал Лиги чемпионов и чемпионата мира. Если мы проигрываем, то все, беда. Ничего страшного не произошло. Посмотрели новых футболистов - Соболев тот же вышел, забил. Это товарищеская игра, ее можно проиграть хоть 0:10, но зато посмотреть, кто нужен, кто подходит под схему. А когда трясешься за результат и смотришь только на табло, смысл товарищеской игры теряется", - сказал Колодин "СЭ".

11 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, 14-го встретятся с Венгрией в рамках Лиги наций.

А еще: Россия проиграла Швеции в товарищеском матче| http://soccernews.ru
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