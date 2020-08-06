Экс-игрок "Динамо" Панченко перешел в "Тамбов

Экс-форвард московского "Динамо" Кирилл Панченко стал игроком "Тамбовом". Стороны заключили трехлетнее соглашение.

В контракте футболиста есть опция, что он останется в команде, если она будет выступать в РПЛ.

В "Тамбове" 30-летний Панченко будет играть под 10-м номером.

"Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой, результативными действиями и победами", - говорится на официальном сайте "Тамбова".

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