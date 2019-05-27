Экс-игрок "Динамо" Вальбуэна перешел в "Олимпиакос"

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Экс-игрок "Динамо" Вальбуэна перешел в "Олимпиакос"

Французский полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна перешел в "Олимпиакос", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт Вальбуэна с "Фенербахче" истекает ближайшим летом, поэтому он достался "Олимпиакосу" бесплатно.

34-летний хавбек выступал за турецкий клуб с 2017 года, провел за него 71 матч, забил 12 мячей и отдал 24 голевые передачи. Ранее выступал за "Марсель", "Динамо" и "Лион". В составе сборной Франции Вальбуэна провел 52 матча, в которых забил восемь мячей.

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