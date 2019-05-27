Экс-игрок "Динамо" Вальбуэна перешел в "Олимпиакос"
Французский полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна перешел в "Олимпиакос", сообщает официальный сайт клуба.
Контракт Вальбуэна с "Фенербахче" истекает ближайшим летом, поэтому он достался "Олимпиакосу" бесплатно.
34-летний хавбек выступал за турецкий клуб с 2017 года, провел за него 71 матч, забил 12 мячей и отдал 24 голевые передачи. Ранее выступал за "Марсель", "Динамо" и "Лион". В составе сборной Франции Вальбуэна провел 52 матча, в которых забил восемь мячей.
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|Команда
|М
|О
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|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27