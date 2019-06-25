Экс-игрок "Динамо" Ванкер перешел в "Тулузу"

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Экс-игрок "Динамо" Ванкер перешел в "Тулузу"

Бывший хавбек московского "Динамо" Вильям Ванкер продолжит карьеру во французском клубе. Футболист перешел в "Тулузу". Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

На данный момент права на 30-летнего полузащитника принадлежат "Антальяспору".

В "Тулузе" игрок будет выступать в аренде на протяжении года. Стоит отметить, что в 2020 году у Ванкера истекает контракт с "Антальяспором".

Этот сезон игрок провел в аренде в "Монако". За французский клуб он сыграл в 4 матчах.

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