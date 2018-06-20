Экс-игрок дортмундской "Боруссии" посоветовал Головину уехать из "чемпионата пешеходов"

Теги цска москваалександр головин

Экс-игрок дортмундской "Боруссии" посоветовал Головину уехать из "чемпионата пешеходов"
Бывший защитник дортмундской "Боруссии" и сборной России Сергей Горлукович считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину нужно уже этим летом перейти в европейский клуб.

"Головин, пожалуй, самое светлое пятно в нашем футболе за последние полтора года. Радует, когда молодой парень прогрессирует. Видно, что думает на поле, делает выводы. Ему сразу после чемпионата мира надо уезжать в Европу, а то его постигнет участь Дзагоева. Алан тоже в перспективных все ходил. И что? А так никуда и не сорвался. Уезжать срочно из этого чемпионата пешеходов! Даже если он еще на год останется в ЦСКА, начнет деградировать. Ну нет в РФПЛ условий для роста… Что тут делать? Тачку возить с черепашьей скоростью? Головин, мой тебе совет: беги отсюда в любой сильный европейский чемпионат. В любой!" – приводят слова Горлуковича российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 22-летним Головиным интересуются "Реал", "Ювентус", "Барселона", "Челси", "Милан", "Манчестер Юнайтед" и "Монако".

Не пропустите: Головин попал в сферу интересов "Реала". | http://soccernews.ru

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