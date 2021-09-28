Экс-игрок "Фенербахче" и "Бешикташа" подозревается в убийстве
Фото твиттер 24saatfutbol
Известный в прошлом турецкий футболист Сезер Озтюрк может угодить в тюрьму, сообщает Daily Sabah.
По информации источника, бывший полузащитник "Фенербахче" и "Бешикташа" разыскивается в качестве подозреваемого в убийстве.
Полиция считает, что экс-спортсмен спровоцировал стрельбу из-за конфликта на дороге. В результате инцидента один человек погиб и ещё четверо пострадали.
Стоит отметить, что Озтюрк завершил профессиональную карьеру в 2015 году.
Не пропустите: Пьянич возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ
-
Очередная победа "Райо", долгожданный триумф "Барселоны", осечка "Реала", поражение "Атлетико" и ничья в матче "Валенсии" с "Атлетиком": все результаты 7-го тура Ла Лиги
-
Официально: УЕФА приостановил разбирательства против клубов-основателей Суперлиги
-
Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А
Лента новостей
-
Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России на октябрьские матчи
-
Зинченко не сыграет с ПСЖ
-
Экс-игрок "Фенербахче" и "Бешикташа" подозревается в убийстве
-
Сёмин оценил состав сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
-
1
Анелька рассказал, что мешает Мбаппе выиграть "Золотой мяч"
-
1
"Спартак" могут наказать за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Федуна
-
1
"Ливерпуль" выбрал новых вице-капитанов
-
1
"Ювентус" огласил диагнозы Дибалы и Мораты
-
1
УЕФА не будет требовать денежную компенсацию от клубов, вышедших из Суперлиги
-
Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Президент "Ювентуса" поделился мнением о значимости Суперлиги для футбола
-
Победа "Манчестер Сити" над "Челси", триумф "Арсенала" в северо-лондонском дерби, ничья "Ливерпуля" и поражение "Манчестер Юнайтед": все результаты 6-го тура АПЛ
-
Очередная победа "Райо", долгожданный триумф "Барселоны", осечка "Реала", поражение "Атлетико" и ничья в матче "Валенсии" с "Атлетиком": все результаты 7-го тура Ла Лиги
-
Официально: УЕФА приостановил разбирательства против клубов-основателей Суперлиги
-
Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А
-
"Сельта" вырвала победу у "Гранады" в матче Ла Лиги
-
"Брайтон" добыл ничью в матче с "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Торино" не сумело обыграть "Венецию" в матче Серии А
-
Почеттино высказался о конфликте Килиана Мбаппе с Неймаром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24