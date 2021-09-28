Экс-игрок "Фенербахче" и "Бешикташа" подозревается в убийстве

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Известный в прошлом турецкий футболист Сезер Озтюрк может угодить в тюрьму, сообщает Daily Sabah.

По информации источника, бывший полузащитник "Фенербахче" и "Бешикташа" разыскивается в качестве подозреваемого в убийстве.

Полиция считает, что экс-спортсмен спровоцировал стрельбу из-за конфликта на дороге. В результате инцидента один человек погиб и ещё четверо пострадали.

Стоит отметить, что Озтюрк завершил профессиональную карьеру в 2015 году.

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