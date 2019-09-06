Экс-игрок "Хартса" рассказал о странных методах работы российского президента клуба

Бывший полузащитник "Хартса" литовец Дейвидас Чеснаускис рассказал, что экс-президент клуба россиянин Владимир Романов использовал специальный аппарат для определения стартового состава.

"Аппарат, который использовал Романов, должен быть известен в России. Русский ученый его и произвел - Короткин, что ли, его фамилия. С помощью этого аппарата изучали ауру человека. Но, думаю, его неправильно использовали.

Эта женщина (царствие ей небесное, насколько знаю, ее уже нет) хотела разобраться, но к футболу это было малоприменимо. Бывало, что лучшего игрока меняли, потому что перед игрой было сказано, что он может получить травму. У шотландцев от всего этого глаза округлялись!" - приводят слова Чеснаускиса российские СМИ.

Романов владел "Хартсом" с 2004 по 2011 годы. Под его руководством клуб в сезоне-2005/06 занял второе место в чемпионате Шотландии. В следующем сезоне "Хартс" мог пробиться в Лигу Чемпионов, но проиграл в квалификационном раунде АЕКу (1:2, 0:3).

Чеснаускис выступал за "Хартс" с 2005 по 2009 годы, провел за клуб 68 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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