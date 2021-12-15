Экс-игрок киевского "Динамо" рассказал, как его жена ушла от него к Алиеву

Бывший футболист киевского "Динамо" Роман Максимюк рассказал, что его жена Татьяна ушла от него к экс-одноклубнику Александру Алиеву.

"Получилась не очень хорошая ситуация, поскольку разошлись нецивилизованно, так не должно было быть. Нужно было ко мне подойти, попросить разрешение на развод, и не было бы никаких скандалов и разборок. Ну нашла она свою любовь, полюбили они друг друга с первого взгляда.

Это было неправильно - встречаться с ним, когда мы еще жили вместе. Тем более, что Алиев, как и я, футболист, да еще и с "Динамо". Неприятно было слышать, как друзья, близкие, говорили, что мне откровенно "наставляют рога". Было очень тяжело, я переживал. Честно, было даже стыдно показаться кому-то на глаза в городе, будь то Киев или Днепр. Впечатление, что на тебя все пальцем показывают.

Когда я в Волынь перешел, Алиев уже жил в квартире, я приезжал в гости к сыну на выходные. Мы еще были официально не разведенные, но я уже знал, что они живут вместе. Какие вопросы у меня могут быть к Алиеву? У меня вопросы к Татьяне", - рассказал Максимюк в интервью каналу "Бомбардир".

В настоящее время Алиев и Татьяна разведены, у них есть общие дочь и сын. В 2016 году против Алиева были возбуждены уголовные дела по факту избиения Татьяны.

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