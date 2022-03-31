Экс-игрок "Краснодара" Классон перешел в "Копенгаген"
Фото: сайт "Копенгагена"
"Копенгаген" объявил о подписании хавбека Виктора Классона.
Как сообщает сайт клуба, 30-летний швед подписал контракт до конца текущего сезона.
Напомним, что ранее Классон расторг соглашение с "Краснодаром", за который выступал с 2017 года.
В этом сезоне на счету Классона три гола и два ассиста в 20 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|26
|65
|2
|Копенгаген
|26
|56
|3
|АГФ
|26
|47
|4
|Брондбю
|26
|42
|5
|Нордсьелланд
|26
|41
|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
|34
|9
|ОБ
|26
|33
|10
|Люнгбю
|26
|32
|11
|СендерийскЕ
|26
|27
|12
|Хобро
|26
|23
|13
|Эсбьерг
|26
|18
|14
|Силкеборг
|26
|16