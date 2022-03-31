Экс-игрок "Краснодара" Классон перешел в "Копенгаген"

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Экс-игрок "Краснодара" Классон перешел в "Копенгаген"Фото: сайт "Копенгагена"

"Копенгаген" объявил о подписании хавбека Виктора Классона.

Как сообщает сайт клуба, 30-летний швед подписал контракт до конца текущего сезона.

Напомним, что ранее Классон расторг соглашение с "Краснодаром", за который выступал с 2017 года.

В этом сезоне на счету Классона три гола и два ассиста в 20 матчах.

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