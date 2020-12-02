Экс-игрок "Краснодара" Перейра подписал новый контракт с "Орландо"

1 Теги андреас перейраорландо ситикраснодар

Экс-игрок "Краснодара" Перейра подписал новый контракт с "Орландо"

Экс-игрок "Краснодара" Маурисио Перейра, играющий на данный момент в "Орландо Сити", продлил контракт с клубом.

30-летний футболист продолжит выступать в команде до лета 2022 года.

В этом розыгрыше Перейра провел 22 матча, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

За "Краснодар" он играл с 2013 по 2019 год.

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