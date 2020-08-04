Экс-игрок "Крыльев Советов" Корниленко стал новым спортивным директором клуба

Теги крылья советов

Экс-игрок "Крыльев Советов" Корниленко стал новым спортивным директором клуба

Бывший игрок "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал новым спортивным директором клуба, утверждает volga.news.

Ранее в отставку был отправлен гендиректор Виталий Шашков и начальник селекционного отдела Геннадий Голубин.

Корниленко защищал цвета "Крыльев" с 2011 по 2019 год. В конце сезона-2018/19 он завершил карьеру и вошел в тренерский штаб клуба.

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