Экс-игрок "Крыльев Советов" Паул Антон стал игроком бухарестского "Динамо"
Экс-игрок "Крыльев Советов" Паул Антон подписал контракт с бухарестским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба румынского клуба.
Детали контракта пока не уточняются.
Ранее 29-летний футболист играл за "Крылья Советов". В стане самарского клуба Антон провел два года. В 43 матчах он забил 5 голов. Также в России Антон защищал цвета "Анжи".
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