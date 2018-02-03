Экс-игрок "Лестера" Сэвидж раскритиковал клуб из-за ситуации с Махрезом

Бывший футболист "Лестера" Робби Сэвидж не понимает, почему клуб не отпустил Рияда Махреза в "Манчестер Сити".

"Что выиграет "Лестер", удерживая в клубе недовольного футболиста? Думаю, ничего. Я уважаю "Лестер", который опирается на контракт Махреза, но Рияд их перерос. Он видит, что другие звездные футболисты покинули родное гнездо и зарабатывают большие деньги, так почему "Лестер" держит Махреза?

Переход в "Манчестер Сити" практически гарантировал бы трофеи, возможно, Махрез даже смог бы выиграть Лигу Чемпионов, он получил бы шанс сыграть под руководством Гвардиолы - возможно, лучшего тренера мира.

Махреза покупали за 520 тысяч евро, сейчас его стоимость увеличилась более чем в 100 раз. После всего, что он сделал для клуба, стоять на пути его амбиций просто неприлично" - приводит слова Сэвиджа Daily Star.

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