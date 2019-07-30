Экс-игрок "Лестера" станет игроком "Малаги"

33-летний нападающий Синдзи Окадзаки продолжит карьеру в "Малаге". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, японец перешел в испанский клуб на правах свободного агента. В "Малаге" он проведет один сезон.

Ранее футболист выступал в "Лестере", вместе с котором в сезоне-2015/16 стал чемпионом Англиии. Также защищал цвета "Симидзу С-Палс", "Штутгарт" и "Майнц".

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