Экс-игрок "Ливерпуля" Аггер отреагировал на информацию о своем задержании в Москве

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Дании Даниэль Аггер прокомментировал информацию, что его задержали в Москве во время протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Произошла ошибка. Я никогда не говорил, что существует только один Даниэль Аггер. Теперь мы знаем, что есть и другие. Даниэль Аггер, который задержан в Москве, это не я. Я нахожусь в Испании, со мной все в порядке", - написал датчанин в своем Twitter.

Выяснилось, что задержанный является россиянином Дмитрием Кенделем, который в 2009 году сменил имя и фамилию, назвавшись Даниэлем Аггером.

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