Экс-игрок "Ливерпуля" Аггер отреагировал на информацию о своем задержании в Москве
Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Дании Даниэль Аггер прокомментировал информацию, что его задержали в Москве во время протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
"Произошла ошибка. Я никогда не говорил, что существует только один Даниэль Аггер. Теперь мы знаем, что есть и другие. Даниэль Аггер, который задержан в Москве, это не я. Я нахожусь в Испании, со мной все в порядке", - написал датчанин в своем Twitter.
Выяснилось, что задержанный является россиянином Дмитрием Кенделем, который в 2009 году сменил имя и фамилию, назвавшись Даниэлем Аггером.
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|Команда
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|Ливерпуль
|27
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|Манчестер Сити
|27
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|3
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18