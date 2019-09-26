Экс-игрок "Ливерпуля" дал прогноз о чемпионе АПЛ в нынешнем сезоне



Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф заявил, что чемпионом Англии вновь станет "Манчестер Сити".

"В нынешнем сезоне "Ливерпуль" играет не так ярко, как в предыдущем. Они имели шанс взять титул, но сами упустили его. К Рождеству "Ливерпуль" лидировал с отрывом в семь очков, поэтому меня шокировало чемпионство "Манчестер Сити".

Сложно понять, как клуб не стал чемпионом, проиграв всего один матч за сезон. Поэтому мне не верится, что "Ливерпулю" удастся еще один такой сезон. Чемпионом вновь станет "Манчестер Сити", - приводит слова Диуфа FourFourTwo.

После шести туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав максимальные 18 очков. "Манчестер Сити" занимает второе место с отставанием в пять очков.

Не пропустите: Венгер: "Манчестер Юнайтед" - это работа мечты". | http://soccernews.ru