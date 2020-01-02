Экс-игрок "Ливерпуля" и "Атлетико" Инсуа перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Защитник "Штугарта" Эмилиано Инсуа стал игроком "Лос-Анджелес Гэлакси". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия соглашения пока не уточняются.

Ранее футболист играл в "Ливерпуле", "Галатасарае", "Спортинге", "Атлетико" и "Райо Вальекано". Кроме того, 30-летний защитник провел 5 матчей за сборную Аргентины.

Читайте также: Ибрагимович определился с игровым номером в "Милане"| http://soccernews.ru