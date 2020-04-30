Экс-игрок "Ливерпуля" и "Атлетико" оценил выступления Головина в составе "Монако"

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Экс-игрок "Ливерпуля" и "Атлетико" оценил выступления Головина в составе "Монако"

Известный по выступлениям за "Ливерпуль", "Атлетико" и "Ростов" форвард Флоран Синама-Понголь высказался об игре российского полузащитника Александра Головина в составе "Монако".

"Русским футболистам очень сложно выступать в зарубежных чемпионатах: другой язык, нужно адаптироваться к жизни в чужой стране. Освоиться в новом для себя чемпионате непросто, но Головину это удалось. Он очень умный футболист. И его точно можно назвать одним из лидеров "Монако", несмотря на то что у них в принципе достаточно сильный состав. У Александра есть отличная возможность наслаждаться футболом и перенимать опыт у таких больших мастеров, как Сеск Фабрегас", - сказал Синама-Понголь.

Напомним, что летом 2018 года Головин перешёл из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провёл за монегасков 30 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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