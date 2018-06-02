Экс-игрок "Ливерпуля": "Не могу представить, чтобы Салах пошел по стопам Суареса и Коутиньо"

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Экс-игрок "Ливерпуля": "Не могу представить, чтобы Салах пошел по стопам Суареса и Коутиньо"

Экс-игрок "Ливерпуля" Дитмар Хаманн высказался о возможном переезде Мохамеда Салаха в Испанию.

"Не могу представить, чтобы Салах пошел по стопам Суареса и Коутиньо. Для южноамериканских игроков переход в "Барселону" или "Реал" - хороший шаг, культура стран близка.

Полагаю, что Салах нашел свой дом, место, где его уважают и любят, а еще он работает с храбрым тренером, который согласился заплатить за Салаха много денег, тогда как остальные вспоминали неудачный опыт Мохамеда в "Челси". Клопп открыл лучшего Салаха, который стал главным футболистом "Ливерпуля" - приводит слова Хаманна Mirror.

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